Владивосток, , 08:28 — REGNUM Международный день Хинди отпраздновали в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

По словам заместителя проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов, мероприятие является продолжением развития сотрудничества с Индией после Пятого Восточного экономического форума.

«Мы расширяем взаимодействие с научными организациями республики, развиваем академическую сеть. В ДВФУ реализуется целый ряд проектов по линии инновационного сотрудничества, академического и культурного партнерства с индийской стороной», ― сказал представитель университета.

В настоящее время в Дальневосточном федеральном университете обучаются свыше 370 индийских студентов, большинство — на программе специалитета «Лечебное дело». Одновременно с этим на кафедре Тихоокеанской Азии Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ ведется подготовка уникальных специалистов по Индии со знанием хинди.