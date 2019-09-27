Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире. Она вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, опередив Нью-Йорк, Лондон и Токио, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: К бесплатной сети Wi-Fi подключено более 330 библиотек Москвы

В столице насчитывается более 18 тыс. точек доступа к бесплатному безлимитному интернету: на улицах, в библиотеках, парках, культурных центрах и др.

Так, более 1,2 тыс. точек Wi-Fi установлено в 43 парка Москвы, более 10,5 тыс. точек — в общежитиях вузов, около 3,5 тыс. — в учреждениях культуры. Столичные власти намерены и далее развивать бесплатную сеть Wi-Fi.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 сентября московской бесплатной сети Wi-Fi исполняется шесть лет.

Подробнее: Бесплатный Wi-Fi появится на 82 вокзалах России до конца 2019 года