Кемерово, , 08:23 — REGNUM Кемеровский общественный активист Артём Жуков собирает голоса горожан, чтобы вернуть памятное дерево — скульптуру из кованых вишен, созданную в память о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» — к месту трагедии. Петицию, адресованную губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, за три дня подписали почти 70 человек.

«Прошу рассмотреть вопрос об установке памятника, изготовленного нашими российскими мастерами именно в память об этом страшном событии, именно в Кемерове недалеко от «Парка ангелов», — отмечает Жуков. — Именно это дерево показывает, как едины мы перед лицом общей беды. Именно вишенки, выкованные со слезами на глазах, а не сосны, выращенные как товар, символизируют нашу скорбь. Я очень надеюсь, что память в потомках будет жить».

Он отметил, что никаких объяснений, почему памятник будет отправлен именно в Новокузнецке, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что памятное дерево будет установлено в Новокузнецке.

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