Пермь, , 08:25 — REGNUM В Перми скончалась девочка, проходившая лечение от рака на собранные в 2014 году «Русфондом» средства для Жанны Фриске. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на благотворительный фонд «Дедморозим».

"Скончалась (девочка) минувшей ночью (24 сентября) в больнице, куда ее привезли на прошлой неделе из-за того, что ее состояние ухудшилось», — рассказали в благотворительном фонде.

В 2014 году, после участия мамы ребенка в телепередаче «Пусть говорят», «Русфондом» было принято решение перечислить часть средств, собранных для Жанны Фриске, семье больной девочки. Лечение в Германии оказалось неэффективным, и в 2017 году девочка стала подопечной выездной паллиативной службы качества жизни «Дедморозим». В начале 2019-го исполнилась давняя мечта девочки — она побывала на море.

Жанна Фриске, российская певица и актриса, узнала о заболевании во время беременности. С осени 2013 года Фриске перестала появляться на публике и размещать актуальные фотографии в социальных сетях. Первые сообщения о ее болезни появились в СМИ 15 января 2014 года. 20 января семьей певицы было сделано официальное заявление, что у Фриске диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга — глиобластома. После объявления сбора средств на счёт «Русфонда» поступил 1 307 615 рублей. Большая часть суммы была отправлена на лечение онкобольных детей. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в Подмосковье.