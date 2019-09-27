Хараре, , 08:16 — REGNUM Cпор о том, где должен быть похоронен первый президент Зимбабве Роберт Мугабе, завершился отказом семьи скончавшегося от своего согласия на его погребение в Акре Национальных Героев в столице страны, Хараре. Об этом сообщает ВВС Africa.

Вместо этого он будет похоронен в своем родном районе Звимба, передает телерадиокомпания, ссылаясь на сообщение министерства информации Зимбабве.

В официальном заявлении министр информации страны Ник Мангвана сообщил, что правительство с уважением отнесется к пожеланиям семьи и поддержит ее в обеспечении «соответствующего захоронения» в Звимбе.

Как сообщало ИА REGNUM, местоположение могилы экс-президента стало источником напряженности между семьей Мугабе и правительством Зимбабве. Члены семьи Мугабе обвинили нынешнее руководство страны в свержении Мугабе в ноябре 2017 года. Напомним, что он был свергнут после 37 лет нахождения у власти, а его пост занял нынешний президент Эммерсон Мнангагва. На церемонии прощания с первым президентом в столице страны член его семьи Уолтер Чидхаква сказал, что Мугабе умер «грустным, грустным человеком».

Считалось, что изначально семья пошла на компромисс в отношении места его захоронения и согласилась на то, чтобы Мугабе был похоронен в Акре Национальных героев, где похоронены все те, кто боролся с колониальным правлением, после того, как специально для него был построен мавзолей. Тогда племянник покойного президента Лео Мугабе отметил, что похороны в столице состоятся только после того, как с телом Мугабе простятся старейшины в его родном городе Кутаме. Они проведут традиционные похоронные обряды, отметил он.

Напомним, что Роберт Мугабе скончался 6 сентября в одной из больниц Сингапура.

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