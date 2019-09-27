Самара, , 08:05 — REGNUM Государственный орден Почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил вице-президент АвтоВАЗа Михаил Рябов. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Указ об этом подписан президентом России Владимиром Путиным.

Награду Михаилу Рябову вручили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отмечается, что свой трудовой путь Михаил Рябов начал на АвтоВАЗе в 1986 году.

«Важно, что вы передаёте свой опыт и знания молодым коллегам, уделяете серьезное внимание институту наставничества. Ваши знания, ваш авторитет снискали уважение всего коллектива Ижевского завода, всего АвтоВАЗа и альянса «Рено-Ниссан», — сообщил Игорь Комаров, поздравляя с наградой Михаила Рябова.

Михаил Рябов, принимая награду, сообщил, что приложит максимум усилий для того, чтобы АвтоВАЗ и впредь продолжал динамично развиваться.