Челябинск, , 07:58 — REGNUM В Челябинске пожилая женщина оказалась должна одному из банков 24 тыс. рублей за выпуск кредитной карты. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания 74.ru, она оформила карту на три года по 14% годовых в декабре 2018 года. Однако ею не пользовалась и в январе 2019-го решила расторгнуть договор. В банке о неё потребовали заплатить 24 тыс. за выпуск карты. Этого она делать не стала.

Также оказалось,.что у неё списали деньги за оказание платных услуг. Проверку по её жалобе уже провёл Роспотребнадзор. Выяснилось. что женщина сама дала согласие на дополнительные платные услуги. Однако затем банк прислал гражданке новый договор. Это произошло после того. как ведомство пригрозило кредитному учреждению штрафом за включение в договор тех условий, которые ущемляют права потребителей.

Тем не менее 24 тыс. рублей женщина по-прежнему должна банку. Юристы отмечают, что договор расторгнуть сложно, но если она не активировала кредитную карту, то шансы есть.