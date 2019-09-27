Ташкент, , 07:56 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Европейский инвестиционный банк, сообщает 27 сентября издание UzDayli.

Документ направлен на реализацию инвестиционной программы стоимостью 100 млн евро, призванной объединить международные усилия по восстановлению Аральского моря.

В частности, Европейский инвестиционный банк планирует реализовать двухуровневую программу для Аральского моря. Планируется восстановить и модернизировать ирригационные сооружения в долине реки Амударья. На втором этапе будут восстановлены сельскохозяйственные угодья.

Отмечается, что данные меры повысят эффективность использования воды из Амударьи в сельскохозяйственных целях, и сток реки в Арал увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях устранения экологического кризиса и улучшения социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря в 1993 году создан международный фонд спасения Аральского моря.

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