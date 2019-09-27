Москва, , 07:50 — REGNUM В Москву и Подмосковье в выходные дни (28−29 сентября) после нехарактерных для сентября холодов вернется тёплая погода, передают «Метеоновости».

Теплая погода. Москва

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В субботу, 28 сентября, в Москве осадков не ожидается. Ночью будет прохладно +3, +5 °С, местами заморозки. Днем воздух прогреется до +10, +12°С. Ветер северо-восточный, без осадков.

В воскресенье, 29 сентября, подует южный ветер. Температура воздуха повысится ночью до +7, +9°С, днём до +13, + 15 °C. Но антициклон принесёт в Московский регион дожди. Атмосферное давление в норме — 747−749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября температура в Москве будет колебаться в районе 15−16 градусов тепла, возрастёт вероятность дождей.

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