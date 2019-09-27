Москва, , 07:57 — REGNUM Отец рок-певца Виктора Цоя Роберт Цой повторил свое заявление 29-летней давности, что его сын погиб не из-за того, что он уснул за рулем. Об этом сообщает «Комсомольская правда» 26 сентября.

Трагическая гибель музыканта 15 августа 1990 года до сих пор не дает покоя поклонникам и экспертам. Так, руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук недавно изучила все материалы по делу об аварии и сделала заявление, что не сон стал причиной гибели звезды.

По ее словам, человек, уснувший за рулем, теряет контроль, и автомобиль начинает двигаться в направлении, которое задала случайность. Таким образом, изменить вектор движения без столкновения с каким-либо препятствием невозможно. Эксперт утверждает, что если Цой находился в состоянии сна, то он не мог проехать 35 метров по обочине, а потом, без видимой причины, выехать на встречную полосу.

Отец музыканта Роберт Цой подтвердил версию Потлачук, заявив, что он и 29 лет назад настаивал, что его сын не мог уснуть за 15-минутный промежуток времени, которой прошел с момента выезда автомобиля до места трагедии. Отец певца считает причиной его гибели небольшой стаж вождения и неумение мгновенно ориентироваться в сложной обстановке на дороге. Роберт Цой сказал, что очень сожалеет, что он не смог научить Виктора хорошо водить автомобиль.

Виктор Цой — советский рок-исполнитель, основатель группы «Кино». Погиб 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут в автокатастрофе на 35-м километре трассы Слока — Талси под Ригой. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.