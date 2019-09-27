Донецк, 27 сентября 2019, 08:32 — REGNUM В ДНР электронная очередь для подачи документов на паспорт ДНР или России насчитывает более 130 тыс. человек, заявили 26 сентября в пресс-службе предприятия «Почта Донбасса», сообщило «Донецкое агентство новостей».
Напомним, жители ДНР получили возможность оформить гражданство России по упрощённой процедуре с 14 июня 2019 года, а услуга электронной очереди заработала в ДНР с 1 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, между ДНР и Россией начали курсировать специальные автобусы, которые возят в Ростовскую область жителей ДНР для получения российских паспортов.
Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс ДНР запустил спецрейсы в Россию за получением паспортов