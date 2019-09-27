Донецк, , 08:32 — REGNUM В ДНР электронная очередь для подачи документов на паспорт ДНР или России насчитывает более 130 тыс. человек, заявили 26 сентября в пресс-службе предприятия «Почта Донбасса», сообщило «Донецкое агентство новостей».

«С 1 июля «Почта Донбасса» выдала 100 078 талонов на электронную очередь для подачи документов на паспорт ДНР и 30 138 — на паспорт гражданина Российской Федерации», — сказано в пресс-службе.

Напомним, жители ДНР получили возможность оформить гражданство России по упрощённой процедуре с 14 июня 2019 года, а услуга электронной очереди заработала в ДНР с 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, между ДНР и Россией начали курсировать специальные автобусы, которые возят в Ростовскую область жителей ДНР для получения российских паспортов.

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