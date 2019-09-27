Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:41 — REGNUM Правительство Ямала закупило 140 спутниковых телефонов для тундровиков, ведущих традиционный образ жизни. Каждый аппарат имеет пакет услуг, позволяющий пользоваться связью в течение 250 минут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Тундровики теперь получили возможность связаться с экстренными службами из любой точки Ямала. Сотрудник управления по делам малочисленных народов Севера Сергей Вануйто сообщил, что в ближайшее время телефоны на вертолётах доставят кочевникам.

Спутниковые телефоны приобретены учреждением «Ресурсы Ямала». Перед отправкой технику проверили, убедившись в её исправности.