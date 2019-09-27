Москва, , 07:32 — REGNUM Медицинские учреждения Москвы в октябре в рамках проекта «Входите, открыто!» проведут Дни открытых дверей, сообщается на портале мэра столицы.

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Также москвичи смогут пройти обследования, послушать лекции, получить консультации врачей-специалистов.

Состоятся лекции о здоровом питании, пройдет акция, посвященная Международному дню пожилых людей, будет работать школа здоровья для больных псориазом, состоятся и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские заведения Москвы регулярно проводят дни открытых дверей. Так, с начала 2019 года москвичи смогли получить бесплатные консультации в апреле и июне.

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