Киев, , 07:35 — REGNUM 89% граждан Украины полностью или частично поддерживают идею отмены неприкосновенности членов Верховной рады, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Результаты опроса опубликованы 26 сентября на сайте института.

Лишить неприкосновенности судей хотят 85% опрошенных, а 77% выступают за лишение неприкосновенности президента Украины.

Большая часть жителей Украины (52%) негативно относится к идее снятия моратория на продажу земли, а 64% уверены, что этот вопрос нужно вынести на общенациональный референдум.

«Хотя большинство населения поддерживает новую власть, отмена моратория на продажу земли поддерживает только примерно треть населения (35%), а 52%, фактически, против отмены моратория», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Опрос проводился с 16 по 19 сентября. В нём участвовало 1,5 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук допустила возможность проведения на Украине референдума по вопросу отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Отметим, на Украине отсутствует законодательство, регулирующее процедуру проведения референдумов.

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