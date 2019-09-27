Салехард, , 07:30 — REGNUM На Ямале внедряются встроенные в дорожное полотно метеостанции. Они будут измерять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, толщину слоя воды или снега на поверхности дороги. Информация со станции в режиме реального времени будет передаваться в дорожную дирекцию ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Первая дорожная метеостанция установлена на подъезде к селу Аксарка. Она позволит контролировать ситуацию на дороге Надым — Салехард, оперативно реагируя на капризы погоды.

Инженер отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Андрей Шишкин сообщил, что по данным дорожной метеостанции специалисты будут реагировать на снежные заносы и гололёд. Кроме того, на участке Надым — Салехард установлена веб-камера, которая в реальном времени демонстрирует состояние дорожного полотна.

Аналогичную метеостанцию планируется установить на участке Салехард — Аэропорт, где финиширует капитальный ремонт дороги.