Уфа, , 07:22 — REGNUM Массовые проверки водителей пройдут в Уфе. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Уфа.

По сообщению пресс-службы ведомства, массовые проверки водителей пройдут 27 сентября с целью пресечения нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД столицы Башкирии просят граждан быть внимательными на дорогах, перед выездом всегда проверять исправность своего транспортного средства и наличие необходимых документов.

Напомним, что 14 сентября в Уфе инспекторы ГИБДД также массово проверяли водителей. В итоге им удалось пресечь более 40 нарушений ПДД.