Больницы Москвы откроют двери для посетителей в рамках проекта «Входите, открыто!». Об этом 27 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Москва, , 07:20 — REGNUM Для посетителей прочитают лекции, проведут мастер-классы, а также предоставят возможности пройти обследования и получить необходимую медпомощь.

Портал опубликовал расписание мероприятий. Все они пройдут в октябре 2019 с 1 по 29. Например, 1 октября в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого прочитают лекцию о здоровом питании, а в ГКБ имени М.П. Кончаловского в Зеленограде — о женском здоровье 45+.

Также посетителей ждут мероприятия в честь Всемирного дня психического здоровья, лекции о занятиях спортом в старшем возрасте, о проблемах буллинга у особых детей.