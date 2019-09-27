Париж, , 07:17 — REGNUM Во Франции британское туристическое бюро Thomas Cook объявило, что больше не может предоставлять услуги, продаваемые ее клиентам, для пребывания за границей, сообщает внешнеполитическое ведомство.

В МИД Франции заявили, что компетентные службы государства мобилизованы, чтобы найти решение для граждан, находящихся в настоящее время за границей.

В рамках европейской директивы о поездках по путевке будет активирован гарантийный механизм профессиональной ассоциации туристической солидарности (APST). Гарантия APST распространяется только на комплексные туры и покрывает даже путевки, которые были приобретены у Thomas Cook, но еще не были осуществлены.

Напомним, Thomas Cook Group — британская туристическая компания, основанная в середине XIX века. Агенство объявили о банкротстве 23 сентября 2019 года.