Париж, 27 сентября 2019, 07:17 — REGNUM Во Франции британское туристическое бюро Thomas Cook объявило, что больше не может предоставлять услуги, продаваемые ее клиентам, для пребывания за границей, сообщает внешнеполитическое ведомство.
В МИД Франции заявили, что компетентные службы государства мобилизованы, чтобы найти решение для граждан, находящихся в настоящее время за границей.
В рамках европейской директивы о поездках по путевке будет активирован гарантийный механизм профессиональной ассоциации туристической солидарности (APST). Гарантия APST распространяется только на комплексные туры и покрывает даже путевки, которые были приобретены у Thomas Cook, но еще не были осуществлены.
Напомним, Thomas Cook Group — британская туристическая компания, основанная в середине XIX века. Агенство объявили о банкротстве 23 сентября 2019 года.