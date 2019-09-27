Магнитогорск, Челябинская область, , 07:07 — REGNUM В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад. Об этом пишут местные СМИ.

74.ru сообщает, что женщина работала тренером в муниципальном детско-юношеском центре. Якобы на её увольнении настояла прокуратура.

Сама женщина заявляет, что причиной этого стал конфликт с руководством. При этом обращение к тогдашнему омбудсмену Маргарите Павловой ей не помогло, наоборот, привлекло внимание прокуратуры. В итоге педагог была уволена.

Сейчас тренер добивается восстановления на работе. По её словам, снимки были сделаны более десяти лет назад в ходе художественной фотосессии. Женщина готова обратиться за помощью в суд.