Междуреченск, Кемеровская область, , 06:58 — REGNUM Ростехнадзор провёл плановую проверку канатной дороги Центра зимних видов спорта в Междуреченске, сообщили ИА REGNUM в Сибирском управлении ведомства.

«В ходе проверки опасного производственного объекта «канатная дорога» выявлено 79 нарушений обязательных требований промышленной безопасности», — уточнили в управлении.

Так, не проведено полное техническое освидетельствование канатной дороги и регламентные работы, не производилась ежегодная ревизия дороги, отсутствуют устройства безопасности, контролирующие своевременную высадку пассажиров. Было отключено устройство контроля превышения скорости главного привода и нет правил перевозки пассажиров. Кроме того канатная дорога эксплуатировалась с неисправным аварийным тормозом.

Центру выдано предписание об устранении нарушений. К административной ответственности привлечено юридическое лицо и два должностных лица.