Новосибирск, , 06:41 — REGNUM Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в настоящее время в музыкальной школы № 9 на ОбьГЭС, ученики которой выходили на митинг, проводится внутреннее расследование.

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«Действительно, к сожалению, за последние шесть лет в этой школе сменилось четыре директора. Состояние в коллективе очень неправильное, я бы сказала. То есть директора не выдерживают этот коллектив, — цитируют «НГС Новости» Анну Терешкову. — Три года назад нами был назначен новый директор в эту школу, для которого как раз было принято, что год он устанавливает порядок, год разбирается и на третий год должен навести порядок наконец-то в коллективе».

Терешкова отметила, что все эти годы «опять были жалобы на этого директора от имени коллектива и подключение родителей».

При этом начальник департамента культуры не подтвердила информацию о массовом увольнении педагогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 50 человек — учащиеся музыкальной школы № 9 на ОбьГЭС с родителями — вышли на пикет. Они заявили, что недовольны новым директором учреждения и увольнением педагогов.