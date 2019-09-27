Якутск, , 07:01 — REGNUM Спикер Госсобрания Якутии Пётр Гоголев поздравил жителей республики с Днём государственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2022 году якутский народ будет отмечать 100-летие Якутской АССР. Мы чтим память наших отцов-основателей, стоявших у истоков продвижения идеи государственности Якутии. Наравне с их именами в один ряд новые поколения якутян по праву будут ставить выдающихся современников.

В 2019 году Государственное собрание отмечает 25-летний юбилей. Ещё многое предстоит сделать, чтобы продолжить и приумножить чаяния выдающихся предшественников, общими усилиями продолжаем традиции представительной, законодательной власти и вносим свой вклад в дальнейшее развитие институтов государственности и укрепление федеративных отношений.

В этот замечательный праздник искренне желаю нашей уникальной многонациональной республике найти свой путь развития и прочно закрепить позиции стратегически значимого региона страны на многие годы вперед, создавая условия для повышения уровня жизни и благосостояния населения. Пусть счастье, благополучие, мир и покой войдут в каждый дом, в каждую семью!», — поздравил с праздником от себя и коллег-депутатов жителей республики председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября жители Якутии отмечают один из главных праздников республики — День государственности. Проходят различные культурно-массовые мероприятия, митинги и концерты.

Представители власти всех уровней поздравляют земляков.