Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Десятки человек — учащиеся музыкальной школы № 9 на ОбьГЭС с родителями — вышли на пикет в Первомайский сквер Новосибирска. Они недовольны новым директором учреждения и увольнением педагогов.

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на организатора акции, маму одной из учениц школы, на первое сентября в школе прошло массовое увольнение педагогов. Из-за чего три концертных хора «в одночасье растворяются».

В администрации школы родителям сказали, что уволили учителей, работающих по совместительству. Однако это не помешало, по словам родителей, принят на некоторые места педагогов также по совместительству.

Вышедшие на акцию протеста потребовали вернуть уволенных педагогов и уволить нынешнего директора.

По данным издания, на митинге присутствовали около 50 человек.