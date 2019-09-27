Новосибирск, , 06:15 — REGNUM Ресурсоснабжающие организации Баганского района Новосибирской области пойманы на нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации водозаборных скважин, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Как уточнили в ведомстве, нарушения выявлены в восьми ресурсоснабжающих организациях, в пользовании которых находятся 36 водозаборных скважин.

В ходе прокурорской выяснилось, что павильоны находятся в неудовлетворительном санитарно-ехническом состоянии, вокруг них нет отмосток и отсутствуют ограждения, а к скважинам имеют доступ посторонние.

Руководителям восьми организаций внесены представления об устранении нарушений, в отношении 27 должностных лиц возбуждены административные дела за «нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства».