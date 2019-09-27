Якутск, , 06:09 — REGNUM Жители Якутии 27 сентября масштабно отмечают День государственности республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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29 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Якутии. В Якутске и районах республики проходят различные мероприятия: торжественный митинг, праздничная программа «Славлю тебя, моя Якутия!», концерты, выставки, экскурсии.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с одним из главных праздников республики:

«День государственности — это праздник единения всех якутян! Это ещё один повод для того, чтобы объединиться, почувствовать причастность каждого к судьбе своей Родины. Опираясь на лучшие традиции нашего многонационального народа и используя самые современные подходы, вместе мы сможем решить любые задачи, даже самые сложные».

Айсен Николаев пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравила жителей Якутска и мэр Сардана Авксентьева:

«Якутск, в котором проживает треть населения республики, его трудолюбивые и талантливые жители задают тон в развитии многих отраслей экономики республики, бизнеса, социальной сферы, науки и образования, здравоохранения, культуры и спорта. Мира, добра и процветания нашему общему дому — Якутии».

Праздничные программы и мероприятия, спортивные состязания будут проходить в республике несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2006 года 27 апреля в Якутии официально празднуют День республики. Устраивают концерты, развлекательные программы для детей и взрослых. Правительство республики 27 апреля объявило выходным днём.