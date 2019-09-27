Сузунский р-н, , 05:53 — REGNUM В Сузунской ЦРБ Новосибирской области прокуратура выявила многочисленные нарушения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Установлено, что автомобили скорой помощи изношены и полностью не оснащены необходимыми приборами и наборами. Кроме того, выявлены нарушения и при оказании платных медицинских услуг.

В итоге прокурор района внёс главному врачу больницы представление с требованием оснастить учреждение необходимым медицинским оборудованием. В отношении ответственного за оказание платных услуг возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением» (ч. 3 ст.14.1 КоАП РФ).

Исполнение требований взято ведомством на контроль.