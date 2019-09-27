Биробиджан, , 06:05 — REGNUM Трёхкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева, в прошлом воспитанница детского дома № 3 в Еврейской автономной области, возмущена известием о предстоящем закрытии учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью, которое она дала изданию «Набат», чемпионка и бывшая воспитанница Валдгеймского детского дома выражает недоумение такому решению властей.

«Я в шоке, потому что там хорошее здание, хорошие воспитатели. Я понимаю, что сейчас XXI век, и дети не всегда послушные. Но детскому дому помогать нужно в решении проблем, а не ликвидировать его. Лично мне детский дом в жизни дал очень много. Меня научили полезным навыкам, дали определённую базу знаний, я прошла хорошую жизненную школу. Всегда с теплотой вспоминаю, как мы ходили в лес, изучали природу, рыбачили, варили уху. Мы никогда не сидели в четырёх стенах, выезжали в город, гуляли в парке, посещали филармонию. Минусов не было», — рассказала она.

Кроме того, Екатерина уверена, что такое решение скорее обусловлено не изъянами в педагогическом персонале, а в финансировании, которое, вероятно, значительно сократилось.

«Если деньги выделяются на детей-сирот, то и расходоваться они должны по назначению. Когда я в прошлом году приезжала в детский дом, мне воспитатели сказали, что детей не одевают, я была очень удивлена. Нас одевали каждый год и в зимние вещи, и в осенние, и в школу нас собирали. А тут большие проблемы уже года три или четыре. К этому добавляются сложности с прохождением отопительного сезона», — рассказала чемпионка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ЕАО приняли решение закрыть детский дом, расположенный в населённом пункте Валдгейм. Воспитанники будут распределены по другим детским домам области, воспитателям предложат другую работу.