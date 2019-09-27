Эр-Рияд, , 04:26 — REGNUM О начале выдачи Саудовской Аравией туристических виз иностранцам сообщает 27 сентября Reuters.

Уточняется, что такие визы будут выдаваться гражданам 49 государств. Позже станет известно, на какие страны распространяется нововведение.

Получение визы обойдётся в $80, но посещение Мекки и Медины будет ограничено. Также посещающие страну по туристической визе будут ограничены в возможности распития спиртного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саудовской Аравии будут открыты две академии искусств в рамках реализации программы «Качество жизни».

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