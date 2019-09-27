Нижний Новгород, 27 сентября 2019, 03:58 — REGNUM Встреча нижегородского мэра Владимира Панова с жителями Автозаводского района прогремела на весь регион из-за пожилой женщины, которая вышла на сцену и пожаловалась на то, что замерзает в своей квартире из-за плохих окон. Пожилую жительницу Нижнего Новгорода увели со сцены полицейские, но ролик с её участием разлетелся по сети интернет, вызвав поддержку в сторону горожанки и недовольство в адрес властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данный инцидент прокомментировал депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), отметивший на своей странице в соцсетях, что «бабушка молодец» и добивается своего:
Власти района прокомментировали ситуацию, отметив, что замена окон женщине была одобрена и летом их должны были поменять за счёт бюджета, но в квартиру работников она не впустила, потребовав выплатить деньги, чтобы самостоятельно установить окна.
Напомним, ранее депутат Курдюмов отмечал, что город не полностью готов к отопительному сезону.
Читайте также: Нижний Новгород снова не готов к отопительному сезону: депутат Госдумы