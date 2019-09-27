Нижний Новгород, , 03:58 — REGNUM Встреча нижегородского мэра Владимира Панова с жителями Автозаводского района прогремела на весь регион из-за пожилой женщины, которая вышла на сцену и пожаловалась на то, что замерзает в своей квартире из-за плохих окон. Пожилую жительницу Нижнего Новгорода увели со сцены полицейские, но ролик с её участием разлетелся по сети интернет, вызвав поддержку в сторону горожанки и недовольство в адрес властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данный инцидент прокомментировал депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), отметивший на своей странице в соцсетях, что «бабушка молодец» и добивается своего:

«Хватило же смелости так открыто и прямо заявить о своей проблеме. Кстати, в конце ролика удивила фраза ведущего «возвращаемся в реальность». Видимо, реальность у нижегородцев одна, а у чиновников совсем другая…»

Власти района прокомментировали ситуацию, отметив, что замена окон женщине была одобрена и летом их должны были поменять за счёт бюджета, но в квартиру работников она не впустила, потребовав выплатить деньги, чтобы самостоятельно установить окна.

«10 июля 2019 года к ней выехала комиссия с участием представителей администрации и подрядчика. Был составлен акт о том, что Федина отказывается впускать специалистов», — цитирует ответ администрации издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Напомним, ранее депутат Курдюмов отмечал, что город не полностью готов к отопительному сезону.

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