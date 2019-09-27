Омск, , 03:07 — REGNUM В Омске продолжается подключение инфраструктурных объектов и жилого комплекса к теплоснабжению. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, к 26 сентября к теплу было подключено более 70% школ.

А именно, к этому времени отопление подали в 110 школ (72%) и 152 детсада (67%).

По словам директора департамента образования Ларисы Ефимовой, все детские сады и школы готовы к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации мэрии, в Омске запуск тепла ведётся в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске к отоплению подключили более 1,3 тыс. жилых домов