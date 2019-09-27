Белград, , 02:27 — REGNUM Из небольшого сибирского начинания «Бессмертный полк» превратился в препятствие для искажения истории Второй мировой войны, 26 сентября заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в прямом эфире телеканала Pink.Info.

Главное, считает Боцан-Харченко, что «Бессмертный полк» не является государственным движением или движением НПО.

«Мы следовали за маленькой идеей, которая впервые появилась в Сибири и распространилась по всей России, и это первая международная конференция представителей «Бессмертного полка» из 55 стран. Они приехали сюда, потому что чувствуют необходимость в общении и обмене опытом», — сказал посол.

По его словам, «Бессмертный полк» превратился в волну, которая превращается в реальное препятствие попыткам отобрать и подделать нашу историю. Между тем, о сотрудничестве между Сербией и Россией в годы Второй мировой войны очень хорошо известно, сказал Бокан-Харченко.

«Бережное отношение к традиции — это одна из основ наших отношений, поэтому конференция проводится в Белграде», — подчеркнул посол, поблагодарив за поддержку президента Сербии Александра Вучича.

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Накануне в «Доме армии» Сербии в Белграде завершилась конференция «Память победителей» международной акции «Бессмертный полк», впервые принимавшей представителей из 55 стран.

О попытках принизить вклад России и Сербии в Победу, перекроить историю Второй мировой войны на конференции заявил министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич.

Конференция, прошедшая 25−26 сентября при участии правительства Сербии, мэрии Белграда, МИД РФ и «Россотрудничества», была посвящена 75-летию освобождения Белграда от фашизма.

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