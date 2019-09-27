Благовещенск, , 01:34 — REGNUM 39 новых школьных автобусов получило Приамурье для удалённых сельских школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на своей странице в Инстаграм написал губернатор Приамурья Василий Орлов. Он также пояснил, что область запрашивала 35 автобусов, но Министерство просвещения сочло возможным предоставить на четыре автобуса больше.

25 автобусов представлены маркой Ford, ещё 14, специально для северных районов, маркой ПАЗ. По три автобуса отправлены в Сковородинский и Зейский районы Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, для сельских школ Астраханской области власти региона закупили 47 новых школьных автобусов марки «Газель».