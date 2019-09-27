Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM Мост на улице Белинского в Екатеринбурге будет закрыт на одну из ближайших ночей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Мост закроют на ночь с 28 на 29 сентября с 23:00 до 05:00. Водителей просят заранее спланировать маршрут учётом перекрытия.

Сооружение протестируют на безопасность с помощью статическим и динамических испытаний, уточнили в мэрии.

Напомним, 28 сентября 2019 года в Екатеринбурге временно закроют движение по центральным улицам. В городе пройдёт эстафета «Вечерний Екатеринбург»

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