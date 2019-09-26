Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Мэром Барселоны Адой Колау. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Татарии.

Встреча градоначальников состоялась в Нью-Йорке в рамках форума местных и региональных властей под эгидой Генассамблеи ООН.

Мэр Барселоны проявила особый интерес к развитию в Казани толерантного общества. Она отметила, что одновременно в городе дружно сосуществуют представители различных национальностей и религий, что является отличным примером для многих городов мира.

Стороны обсудили ряд направлений дальнейшего сотрудничества: культура, туризм, городское благоустройство. Мэры уверены, что взаимодействие, обмен опытом и совместная работа станут драйверами ускоренного развития городов.

Метшин в завершении встречи пригласил Аду Колау посетить Казань.

ИА REGNUM напоминает, Ильсур Метшин является президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Форум проводится уже второй раз и демонстрирует тесное сотрудничество ОГМВ и ООН. В этом году Ильсур Метшин стал единственным спикером от Евразийского региона.