Чернобыль, Украина, , 23:20 — REGNUM Группа из 15 журналистов получила доступ к диспетчерской 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадры из зоны отчуждения опубликованы 26 сентября на YouTube-канале агентства Ruptly.

Как сообщается, руины в данной части электростанции по сей день излучают радиацию, превышающую норму в 40 000 раз. На сотрудников СМИ были надеты специальные защитные костюмы и маски, в диспетчерской они находились не более пяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить пропускную способность КПП в Чернобыльской зоне и разработать новые туристические маршруты. В начале сентября сообщалось, что за текущий год зону отчуждения вокруг АЭС посетили почти 75 тысяч туристов.

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