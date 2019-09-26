Париж, , 22:50 — REGNUM Предстоящий понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днём национального траура в связи со смертью экс-президента страны Жака Ширака. Об этом сообщили в администрации действующего президента Эммануэля Макрона.

Как уточняется, в этот день на всех госучреждениях и общественных зданиях будут приспущены государственные флаги, также будет объявлена минута молчания. В церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт траурная служба по экс-президенту.

Напомним, Жак Ширак скончался утром 26 сентября в кругу близких на 87-м году жизни. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год.

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