Тбилиси, , 22:48 — REGNUM Акция шахтеров в Ткибули прекращена. Об этом Натия Турнава заявила по окончании встречи с руководством компании «Сакнахшири Джи-Ай-Джи групп» и бастующими шахтерами, передает 26 сентября Первый канал Грузинского телевидения.

Турнава отметила, что в компанию вошел новый инвестор, в понедельник будет покрыта задолженность по зарплате сотрудников.

Как сообщалоИА REGNUM, 24 сентября около 30 шахтеров в городе Ткибули спустились в шахты им. Миндели и Дзидзигури и потребовали выплаты заработной платы. Работники отказались покидать шахту, пока не будут выполнены их требования. Их поддержали сотрудники муниципалитета Ткибули, а также члены семей шахтеров и местные школьники.

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