Цхинвал, , 22:38 — REGNUM 27 сентября в Цхинвале состоится конференция, посвященная реформе осетинского алфавита. Инициатором мероприятия выступило министерство образования и науки Южной Осетии после того, как в социальных сетях завязалась оживленная дискуссия о целесообразности данного нововведения. Об этом 26 сентября сообщает информагенство «Рес».

В новом учебном году детям выдали учебники по осетинскому языку, в которых представлен обновленный алфавит, лишенный ряда букв. В сети высказывались мнения, что изменения стали неожиданными для жителей республики. Кто-то подумал, что тираж бракованный. Многие оказались несогласными, что в осетинском алфавите есть «лишние буквы».

В конференции примут участие руководство и представители министерства образования, авторский коллектив, работавший над учебниками, противники нового алфавита по осетинскому языку, учителя школ, представители парламента.