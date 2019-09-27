Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM В Екатеринбурге провели одиночный пикет с предложением создать сквер имени рок-поэта Ильи Кормильцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в движении «Май».

Пикет прошёл перед зданием горадминистрации. Участница одиночного мероприятия выразила озабоченность, что инициатива о наименовании сквера была предложена ещё полтора года назад, а воз и ныне там.

Активистка напомнила, что чиновники предложили наименовать именем поэта сквер на ул. Белинского (сейчас — аллея в честь вернувшихся с Великой Отечественной войны студентов-фронтовиков — ИА REGNUM). Также общественники предлагали обозначить безымянный сквер за Оперным театром, но власти настояли на первом варианте.

Общественники начали собирать подписи в поддержку переименования сквера-аллеи.

Ранее в улицу Кормильцева пытались переименовать улицу Володарского. Однако лишь 23% участников интерактивного опроса поддержали такое изменение.

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