Екатеринбург, , 22:24 — REGNUM Боксёры, устроившие дебош в Екатеринбурге, раскаялись в содеянном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Боксерский ринг AberroCreative

Виновные в дебоше, который прогремел на всю Россию, уже раскаялись за случившееся. Они готовы понести наказание, которое им определила Федерация: теперь боксёры должны будут добровольно помогать в трудовых работах, а также оказывать помощь боксёрским залам в своих регионах.

Напомним, конфликт произошёл в ночь с 19 на 20 сентября. Прямо во время чемпионата мира по боксу спортсмены стали выяснять отношения в отеле «Хаятт» в Екатеринбурге. Впрочем, конфликт так и не перерос в драку, заверили в Федерации бокса.

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