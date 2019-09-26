Оренбург, , 20:07 — REGNUM Вопиющая тема стала главной в эти дни в Оренбургской области. Арест настоятеля Саракташской церкви Николая С. по обвинению в насилии к своим приемным детям. Такой комментарий оставил свой комментарий губернатор Оренбуржья Денис Паслер в Instagram.

Глава региона отметил, что в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценивают, в каких условиях и как воспитываются дети.

«Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех», — подчеркнул Паслер.

Напомним, 25 сентября суд избрал меру пресечения многодетному священнику и членам его семьи. Батюшка, его дочь и ее супруг заключены под стражу до 12 ноября.

Священника обвиняют в развратных действиях, изнасиловании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Удочеренной Елене С. и ее супругу инкриминируют незаконное ограничение свободы несовершеннолетних.

По версии следствия, Николай С. в 2018 году в отношении детей совершал развратные действия, одну девочку изнасиловал.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской епархии, указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина протоиерей Николай С. запрещён в священнослужении на время ведения следствия.

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