Оренбург, , 19:47 — REGNUM Уголовное дело против оренбургского священника Николая С. передано в главное следственное управление СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Это сделано для того, чтобы провести расследование громкого дела всесторонне и оперативно, пояснили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай С. арестован до 12 ноября и пока отстранён от служения. Ему вменяют изнасилование одной девочки и развратные действия против шестерых детей. Всего, как считают следователи, от него пострадали семеро несовершеннолетних.

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