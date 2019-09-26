Москва, , 19:48 — REGNUM Изменения, внесённые в правила противопожарного режима, предусматривают ответственность граждан за их нарушение. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба Главного управления МЧС России

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до трёх тыс. рублей, либо до пяти тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Напомним, начиная с 1 октября текущего года гражданам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях. Это означает запрет на курение, приготовление шашлыка и прочих блюд на мангале, а также зажигание свеч.

Также по новым правилам все медицинские учреждения обязаны будут размещать палаты для тяжёлых больных и детей на первых этажах. Досуговые организации, такие как кинотеатры, должны будут доносить до посетителей информацию о действиях при пожаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках вступления в силу поправок к правилам противопожарного режима.

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