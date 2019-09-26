Москва, , 19:31 — REGNUM Вопрос о посещении военнослужащими цирка по определённому документу прорабатывает «Росгосцирк» совместно с министерством обороны РФ. Об этом 26 сентября сообщил журналистам на заседании коллегии Минкультуры РФ гендиректор «Росгосцирка» Владимир Шемякин.

Шемякин пояснил, что «Росгосцирк» реализует в настоящее время много социальных программ. Одна из них касается взаимовыгодного соглашения с Министерством обороны.

Руководство «Росгосцирка», заявил Шемякин, предоставит военнослужащим право бесплатно посещать цирковые представления в обмен на помощь со стороны военного ведомства «Росгосцирку».

Скорее всего, военнослужащие будут проходить на представления в цирк по военному билету. Шемякин выразил уверенность, что такое обоюдное сотрудничество будет выгодно и Министерству обороны, и «Росгосцирку».

Ранее ИА REGNUM сообщало о конкурсе на замещение должности директора «Росгосцирка», который проходил в здании Министерства культуры РФ. За должность боролись сразу четыре претендента.

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