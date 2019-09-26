Оренбург, , 19:17 — REGNUM В Оренбуржье приёмная дочь священника Николая С. и её супруг стали фигурантами уголовного дела. Им предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы в отношении несовершеннолетних, сообщает СКР.

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Следователи выяснили, что Елена С. и Виктор Щ. заперли троих пострадавших в гараже. Это произошло в августе 2018 года. Там их удерживали длительное время.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Николай С. является обвиняемым в развратных действиях и изнасиловании. Следователи полагают, что от него пострадали семеро детей.

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