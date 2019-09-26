Оренбург, , 18:59 — REGNUM В Оренбуржье от действий многодетного священника Николая С. пострадали семеро детей. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, одну девочку он якобы изнасиловал, а в отношении шестерых совершил развратные действия. Это произошло в посёлке Саракташ с января по август 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дело 65-летнего батюшки вызвало широкий резонанс. Сейчас он отправлен до 12 ноября в СИЗО и отстранён от служения.

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