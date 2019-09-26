Париж, , 18:59 — REGNUM Освещение на Эйфелевой башне в Париже будет отключено в ночь на пятницу, 27 сентября, в память о скончавшемся экс-президенте Франции Жаке Шираке, передаёт телеканал BFMTV.

Эйфелева башня Андрей Грук © ИА Красная Весна

Ранее сегодня мэр французской столицы Анн Идальго также сообщила, что на всех официальных зданиях будут приспущены флаги в связи со смертью бывшего главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, Жак Ширак скончался утром 26 сентября в кругу близких на 87-м году жизни. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 годы. До этого Ширак в течение 18 лет был мэром Парижа.

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