Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела по факту нападения вооруженных бандитов на троих местных жителей. На скамье подсудимых окажутся пять человек. Троих из них обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, совершенном группой лиц. Двое обвиняются в пособничестве при совершении их преступного умысла, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Преступление было совершено 14 июля 2018 года. Как установлено в ходе следствия, подсудимые заблокировали движение автомашины «Газель» с тремя пострадавшими. А когда те попытались выскочить из машины, несколько раз выстрелили по ним.

Один из находившихся в «Газели» получил ранение, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью. Убийства не произошло лишь по не зависящим от злоумышленников обстоятельствам, в том числе и из-за активного сопротивления потерпевших.

В настоящее время уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу.

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