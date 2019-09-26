Липецк, , 18:27 — REGNUM В Липецке предстанет перед судом бывший директор МАУК «Нижний парк», обвиняемый в получении взяток от предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, директор парка в январе 2019 года получил взятку от предпринимательницы за то, что по заниженной стоимости подписал с ней договор об установке горки для катания на тюбингах. Предположительно, в качестве взятки выступали не только деньги, но и ремонт личного автомобиля фигуранта дела. Ещё один из владельцев аттракционов в парке «простил» директору долг в 50 тысяч рублей, а взамен ему продлили срок аренды — также по заниженной стоимости. Всего экс-директор незаконного получил от бизнесменов 115 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки лично и через посредника в виде денег, а также за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входят в служебные полномочия должностного лица». Фигурант дела дал признательные показания. Дело направлено на обвинительное заключение и затем будет передано в суд. Бывшему директору парка может грозить до восьми лет лишения свободы.