Снежногорск, , 18:21 — REGNUM В сети объявлен сбор средств на лечение участницы команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой. От том, что врачи диагностировали у нее рак 4 стадии сообщил ее муж, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать», — написал Сергей Жариков на своей странице Вконтакте.

Напомним, «Сборная Снежногорска» — чемпионы Мурманской лиги и полуфиналисты 2019 года Высшей лиги МС КВН.